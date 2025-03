Mann verletzt anderen Mann lebensgefährlich mit Küchenmesser

In Unterfranken soll ein 27-Jähriger einen 37-Jährigen mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzt haben. Nach aktuellem Sachstand habe es am Sonntag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Würzburg im Zimmer des 37-Jährigen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen beiden Männern gegeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 27-Jährige fügte dem 37-Jährige demnach eine Stichverletzung zu. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Tatverdächtigen vor Ort fest.

Am Nachmittag wurde der 27-Jährige einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Gegen ihn bestehe der dringende Verdacht, dass er den 37-Jährige zu töten versuchte. Wie es dem 37-Jährigen inzwischen geht, war nicht bekannt. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.