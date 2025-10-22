Icon Menü
Versuchtes Tötungsdelikt?: Senior schlägt mit Stange auf 33-jährige Nachbarin ein

Versuchtes Tötungsdelikt?

Senior schlägt mit Stange auf 33-jährige Nachbarin ein

Eine Frau möchte ihre Wohnungstür aufschließen. Dann wird sie angegriffen. Sie rettet sich nach draußen und ruft die Polizei.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der 75-Jährige soll einem Haftrichter vorgeführt werden. (Symbolbild)
    Der 75-Jährige soll einem Haftrichter vorgeführt werden. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein 75-Jähriger hat in Mittelfranken seine Nachbarin mit einer Stange angegriffen. Die 33-Jährige kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

    Am Dienstagnachmittag soll der Senior sein Opfer in einem Mehrfamilienhaus in Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) attackiert haben, während sie ihre Wohnungstür aufschloss. Die Frau flüchtete auf die Straße und rief die Polizei. Die Beamten nahmen den Verdächtigen vor Ort fest, der 75-Jährige soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Es werde zudem geprüft, ob eine psychische Ursache Grund für den Angriff war.

