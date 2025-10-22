Senior schlägt mit Stange auf 33-jährige Nachbarin ein

Ein 75-Jähriger hat in Mittelfranken seine Nachbarin mit einer Stange angegriffen. Die 33-Jährige kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Am Dienstagnachmittag soll der Senior sein Opfer in einem Mehrfamilienhaus in Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) attackiert haben, während sie ihre Wohnungstür aufschloss. Die Frau flüchtete auf die Straße und rief die Polizei. Die Beamten nahmen den Verdächtigen vor Ort fest, der 75-Jährige soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Es werde zudem geprüft, ob eine psychische Ursache Grund für den Angriff war.