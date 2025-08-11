Streit wegen lauter Musik endet auf Intensivstation

Ein Nachbarschaftsstreit um laute Musik ist für einen Familienvater in Mittelfranken auf der Intensivstation geendet. Wie die Polizei mitteilte, war am Freitagabend in Wendelstein (Landkreis Roth) zunächst ein Streit zwischen Gästen einer Feier und den Nachbarn ausgebrochen.

Die zunächst verbale Auseinandersetzung verlagerte sich demnach auf die Straße und artete in eine Schlägerei zwischen drei Männern im Alter von 31, 37 und 38 Jahren sowie dem 19-jährigen Sohn einer Nachbarsfamilie aus. Als der 55-jährige Vater des jungen Mannes hinzukam, wurde auch er attackiert. Laut Polizeiangaben schlugen die Männer auf ihn ein und traten ihn, als er bereits am Boden lag.

Dabei erlitt der 55-Jährige den Angaben zufolge schwere, aber nicht lebensgefährliche Kopfverletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und auf die Intensivstation verlegt. Gegen die drei Männer wird laut Polizei wegen versuchten Totschlags ermittelt. Nach kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden sie vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt, hieß es weiter.