Stau-Mittwoch auf der A8: Lage mittlerweile wieder entspannt

Wer heute auf den Straßen unterwegs ist, muss teilweise viel Geduld mitbringen. Zum einen steht am Mittwoch, 9. April 2025, der Haupttag des Blitzermarathons an: 24 Stunden lang sind an verschiedenen Stellen verstärkt Blitzer aufgebaut und Polizeikräfte stationiert. Und zum anderen sorgten heute Vormittag mehrere Staus auf den bayrischen Straßen für Wartezeiten.

Stau auf der A8 zwischen Adelsried und Augsburg-West: 22 Minuten Zeitverlust

Insbesondere um Augsburg herum zeigte die aktuelle Karte des Verkehrsministeriums rote Stellen an: Verzögerung, Stau, Baustelle oder Sperrung. Den längsten Stau von etwa acht Kilometern gab es jedoch auf der A8 von Stuttgart Richtung München zwischen Adelsried und Augsburg-West. Dort mussten die Autofahrerinnen und Autofahrer mit Durchschnittsgeschwindigkeit von 23 km/h fahren und mit einem Zeitverlust von bis zu 22 Minuten rechnen. Grund für den Stau war ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen, wie aus der Karte des Verkehrsministeriums zu entnehmen war. Das Stauende lag hinter einer Kuppe zwischen Adelsried und Neusäß.

Stau auf der A8 zwischen Adelzhausen und Friedberg

Und auch auf der A8 München Richtung Stuttgart zwischen Adelzhausen und Friedberg existierte ein Stau von knapp sieben Kilometern. Doch hier mussten die Autofahrerinnen und Autofahrer anfangs schleichen: Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug acht km/h, ehe es gegen 10 Uhr wieder vorwärts ging. Anfangs gab es noch einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde.

Zwischen Dasing und Friedberg kam es zu einem Unfall mit einem Lastkraftwagen, so die Information des Verkehrsministeriums. Und zwischen Friedberg und Augsburg-Ost war der rechte Fahrstreifen mit einer Länge etwa 1,7 Kilometern gesperrt. Kurz zuvor befindet sich zudem eine Baustelle, die sich über etwa einen halben Kilometer zieht.

Stau im Münchner Westen auf dem Autobahnring

Auch auf der A99 beim Autobahnring München, München-Süd-West in Richtung München-Nord gab es einen zwei Kilometer langen Stau. Genauer zwischen München-Lochhausen und Kreuz München-West lag die Durchschnittsgeschwindigkeit bei neun km/h. Die Autofahrerinnen und Autofahrer mussten damit rechnen, bis zu 13 Minuten später anzukommen.

Der Text wurde zuletzt um 17.50 Uhr aktualisiert. Bis dahin hatten sich alle aufgeführten Verzögerungen bis auf den Stau auf der A8 zwischen Friedberg und Kirchholz infolge einer Fahrbahnverengung aufgelöst. Hier mussten die Autofahrerinnen und Autofahrer noch mit einem Zeitverlust von drei Minuten rechnen.