VfL Bochum ohne Stammkeeper Riemann gegen den FC Bayern

Tabellenführer FC Bayern ebenso auf seinen Stammtorwart verzichten wie die Gäste aus München. Manuel Riemann wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie VfL-Trainer Thomas Reis am Donnerstag bestätigte. Für ihn wird Michael Esser am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga das Tor des Aufsteigers hüten.

"Die klare Nummer 1 fällt aus, deswegen spielt die klare Nummer 2. Michael ist im Training immer auf Topniveau. Wir können ihm auf jeden Fall das Vertrauen schenken. Kann sein, dass er ein bisschen was zu tun bekommt", sagte Reis. Er hofft auf einen besseren Auftritt seines Teams als beim 0:7 vor fünf Monaten in München.

"Keiner möchte das wieder erleben. Aber diese Niederlage war für uns sehr lehrreich. Sie hat uns vielleicht geholfen, die Saison zu spielen, die wir im Moment spielen", sagte Reis. Nach dem 0:7 am 5. Spieltag rangierte der Revierclub auf dem vorletzten Tabellenplatz, hat sich aber inzwischen mit 25 Punkten auf Rang elf vorgearbeitet. Zudem musste der VfL seither in 16 Spielen nur 17 Gegentore hinnehmen - so wenig wie der FC Bayern.

Bei allem Respekt vor der Aufgabe überwiegt bei Reis die Vorfreude: "Wir haben elf Jahre darauf gewartet, in der Bundesliga ein Heimspiel gegen den FC Bayern zu haben. Ich denke, das ist momentan die beste Mannschaft der Welt. Aber wir wollen zeigen, dass wir uns entwickelt haben." 8500 Zuschauern dürfen im Bochumer Stadion dabei sein.

