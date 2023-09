Video-Serie "Mensch, Maxstraße" für Bayerischen Printpreis nominiert

Inzwischen gibt es vier Staffeln des Video-Formats "Augsburger Allgemeine Original". Die neueste Produktion ist nun für den Bayerischen Printpreis 2023 nominiert.

Unsere Video-Serie "Mensch, Maxstraße – Augsburgs berühmteste Straße und ihre Gesichter" ist für den renommierten Bayerischen Printpreis nominiert worden. Das Format steht im Finale der Kategorie "Zeitung". Die Jury begründet die Nominierung damit, dass das Projekt eindrucksvoll zeige wie vielfältig und engagiert Medienhäuser heutzutage arbeiten müssten. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 26. Oktober 2023, in der Hochschule für Fernsehen und Film in München statt.

Für die Video-Serie "Mensch, Maxstraße" haben Manuel Andre, Axel Hechelmann und Timian Hopf Menschen getroffen, die das Leben auf Augsburgs prachtvollster Straße besonders machen: etwa den Chef des bekannten Döner-Imbisses Arkadas, Hasan Tekin, oder Spitzenkoch Simon Lang vom Sternerestaurant Sartory. Außerdem besuchten sie eine Kneipe, eine Kirche – und begleiteten eine Polizei-Streife.

Video-Serie "Mensch, Maxstraße" für Bayerischen Printpreis 2023 nominiert

"Mensch, Maxstraße" ist bereits die vierte Video-Serie aus der Reihe "Augsburger Allgemeine Original". Im Sommer 2022 widmeten sich Andre, Hechelmann und Hopf dem Leben im Augsburger Hotelturm. Ein Jahr zuvor drehten sie eine vierteilige Serie anlässlich des 500. Geburtstags der Fuggerei, der weltweit ältesten bestehenden Sozialsiedlung. Zudem thematisierten sie in zwei Folgen den Augsburger Polizistenmord von 2011.

Die nominierte Video-Produktion ist das Ergebnis einer interdisziplinären Zusammenarbeit von Redaktion und pd next, das ebenfalls zur Mediengruppe Pressedruck gehört, in der die Augsburger Allgemeine erscheint. Neben Andre, Hechelmann und Hopf trugen Sarah Schierack, Niklas Molter, Toni Bihler und Christiane Zaunitzer zum Erfolg der Video-Reihe bei, die 2023 bereits mit einem internationalen Medienpreis, den INMA Global Media Awards, ausgezeichnet wurde.

Hier sehen Sie den Trailer zu "Mensch, Maxstraße – Augsburgs berühmteste Straße und ihre Gesichter".

Hasan Tekin verkauft Döner, Sarah Smolik italienisches Lebensgefühl. Und Simon Lang kreiert Kunstwerke auf Tellern. Sie alle sind Gesichter unserer neuen Video-Serie "Mensch, Maxstraße". Video: Timian Hopf, Manuel Andre, Axel Hechelmann

Alle Folgen der Staffel "Mensch, Maxstraße" finden Sie hier, alle Video-Produktionen der Reihe "Augsburger Allgemeine Original" gibt es hier zu sehen.

