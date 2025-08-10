Einbruch dank Videoüberwachung verhindert: Was Privatpersonen dabei erlaubt ist

Am späten Samstagabend haben zwei Hausbesitzer aus dem Landkreis Roth einen Einbruchsversuch in ihr Haus verhindert. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Entscheidend war demnach die Videoüberwachung der beiden. Wann eine solche Anlage Sinn macht und was dabei wichtig ist.

Roth: Einbruch durch Videoüberwachung verhindert

Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht. Die beiden Hausbesitzer erhielten eine Nachricht ihrer Videoüberwachung und entdeckten dadurch den mutmaßlichen Täter. Der 45-Jährige hantierte gerade an der Eingangstür, als die Besitzer des Hauses die Polizei riefen, wie diese berichtet.

Nach dem Notruf leitete die Polizei sofort die Fahndung ein, der mutmaßliche Täter befand sich zu dem Zeitpunkt bereits auf der Flucht. Dennoch gelang es Beamten, den Mann zu stellen und ihn festzunehmen. Sie fanden bei ihm Einbruchswerkzeug, die Ermittlungen in dem Fall laufen. Die Staatsanwaltschaft stellte bereits den Haftantrag.

Icon vergrößern Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter auf der Flucht fest. Das Einbruchswerkzeug hatte der Mann noch dabei. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolfoto) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter auf der Flucht fest. Das Einbruchswerkzeug hatte der Mann noch dabei. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolfoto)

Videoüberwachungsanlagen: Beliebter Schutz des Eigentums

Solche Anlagen werden vor allem bei Hausbesitzern immer beliebter. Sie dienen zunächst als Abschreckung, vor allem während der Ferien sorgen sich Menschen um ihr Zuhause. Im Fall aus Roth gelang es mit einer solchen Videoüberwachung sogar, einen Einbruch zu verhindern. Dennoch gibt es einiges zu beachten, bevor Hauseigentümer eine Videoanlage installieren.

Was ist bei der Videoüberwachung erlaubt?

Grundsätzlich ist es niemandem verboten, eine Überwachungsanlage zu installieren. Es ist aber wichtig, dass auf den Videoaufnahmen ausschließlich das eigene Grundstück zu sehen ist. Das heißt: Selbst Teile des Nachbargrundstücks oder der Straßen dürfen nicht von der Videokamera abgedeckt werden. Das verstößt gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Recht am eigenen Bild.

In der Vergangenheit kamen einige Gerichte zu der Einschätzung, dass selbst Videoüberwachungsattrappen rechtswidrig sind. Sie würden Menschen das Gefühl geben, überwacht zu werden, und seien damit nicht erlaubt. Eine Überwachung muss begründet sein, vor allem wenn sie dauerhaft stattfindet.

Icon vergrößern Eine eigene Videokamera birgt auch Tücken. Was Hauseigentümer wissen sollten. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Eine eigene Videokamera birgt auch Tücken. Was Hauseigentümer wissen sollten. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

Diese Verordnung ist für Hausbesitzer wichtig

Wer mit dem Gedanken spielt, sein Haus ebenfalls durch eine Videoüberwachung zu schützen, und nicht vermeiden kann, dass über das eigene Grundstück hinaus gefilmt wird, sollte die Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO, kennen. Demnach muss überprüft werden, ob es nicht ebenfalls sinnvolle Alternativen zu einer Videoüberwachung gäbe, von der die Rechte dritter Personen weniger betroffen sind, so die Verbraucherzentrale.

Besonders wichtig bleibt die Hinweispflicht. Hausbesitzer müssen darauf hinweisen, dass ihr Grundstück per Video überwacht wird. Dies kann zum Beispiel durch ein Schild erfolgen. Außerdem gibt es Vorgaben dazu, wie das Bildmaterial gespeichert werden muss.

Beweismaterial, dass außerhalb dieser Regelungen entstanden ist, wird vor Gericht im Zweifelsfall für ungültig erklärt. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, riskiert ein Bußgeld, eine Unterlassungsklage, Schadensersatz oder sogar Schmerzensgeld.

Icon vergrößern Auch bei Kameras an Haustüren und Klingeln gelten die Vorgaben der DSGVO. Foto: Laura Ludwig, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch bei Kameras an Haustüren und Klingeln gelten die Vorgaben der DSGVO. Foto: Laura Ludwig, dpa (Symbolbild)

Besondere Anforderungen für Tür- und Klingelkameras

Die Verbraucherzentrale erklärt, dass bei Tür- und Klingelkameras Vorsicht geboten ist. Eventuell erfüllen diese nicht die notwendigen Datenschutzstandards. Deshalb weist auch die Verbraucherzentrale auf die DSGVO hin und empfiehlt:

Erst nachdem geklingelt wurde, sollte die Kamera Bilder übertragen.

Aufnahmen sollten nicht dauerhaft gespeichert werden.

Die Übertragung der Bilder sollte nach einigen Sekunden automatisch unterbrochen werden.

Die Kamera sollte nicht mehr Raum abdecken, als es ein normaler Türspion auch würde.

Polizei: Das sind Alternativen zur Videoüberwachung

Insgesamt verfolgt eine solche Überwachung ein Ziel: Hausbesitzer wollen sich sicher fühlen. Wer sich aber unsicher wegen einer Videoüberwachung ist, kann es Einbrechern auch auf andere Weise schwer machen.

Die Polizei hat dafür Tipps ausgearbeitet, unter anderem empfiehlt sie:

Bereiche, die tendenziell eher gefährdet sind, sollten beleuchtet werden. Sinnvoll ist hier ein Bewegungsmelder, denn „Licht wirkt auf Einbrecher abschreckend“, so die Polizei.

Hecken und Sträucher dienen als einfacher Sichtschutz – auch gegen Einbrecher.

Die Haustür sollte immer zweifach abgeschlossen werden, auch dann, wenn die Bewohner nur kurz weggehen.

Auch ein gekipptes Fenster ist gefährlich, denn Einbrecher sind geschickt. Das ist kein Hindernis für sie.