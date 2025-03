Frühlingswetter: 20-Grad-Marke soll am Freitag fallen

Die Menschen in Bayern können sich auf frühlingshafte Temperaturen freuen: Am Freitag werde voraussichtlich die 20-Grad-Marke geknackt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Untermain werden demnach Temperaturen bis zu 22 Grad erwartet. Laut einem DWD-Meteorologen sind auch am Alpenrand Temperaturen über 20 Grad möglich. In den restlichen Landesteilen werden demnach 17 bis 19 Grad erwartet.

Bereits am Mittwoch und Donnerstag soll die Sonne bei milden Temperaturen ausgiebig scheinen. Der DWD rechnet mit Höchstwerten von 15 bis 18 Grad.

Wochenende zunehmend wechselhaft

Zum Wochenende wird das Wetter laut dem Experten unbeständiger. Am Samstag bleibt es noch größtenteils trocken. Am Alpenrand seien Temperaturen von mehr als 20 Grad möglich. Ab dem Abend könne es aber erste Niederschläge im Norden des Freistaats geben.

Mit dem Frühlingswetter startet auch die Pollensaison. Für Erlenpollen sagt der DWD eine mittlere bis hohe Belastung im Norden Bayerns voraus. Die Belastung durch Haselpollen ist demnach gering.