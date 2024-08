Massiver Polizeieinsatz in München - Hintergrund unklar

München (dpa) - Ein massiver Einsatz der Polizei hat am Abend den Verkehr an der Hackerbrücker in München lahmgelegt. Zahlreiche Streifenwagen waren zu sehen, Dutzende Polizeibeamte rückten mit Helmen und Schilden an. Ein dpa-Reporter berichtete von Schreien. Bei der Polizei war die Rede von einer Bedrohungslage. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, hieß es. Die Hintergründe des Einsatz sind noch unklar.

