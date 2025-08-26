Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Vier Autos beteiligt: Zehn Verletzte nach Unfall auf A3 in Niederbayern

Vier Autos beteiligt

Zehn Verletzte nach Unfall auf A3 in Niederbayern

Rettungskräfte werden zu einem Unfall mit mehreren Autos auf der A3 gerufen. Unter den Verletzten sind nach ersten Angaben mehrere Kinder.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Verkehr wurde am Unfallort vorbei über den Standstreifen geleitet. (Symbolbild)
    Der Verkehr wurde am Unfallort vorbei über den Standstreifen geleitet. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Bei einem Unfall mit vier Autos auf der Autobahn 3 in Niederbayern sind nach ersten Angaben der Polizei zehn Menschen leicht verletzt worden. Darunter seien nach ersten Erkenntnissen fünf Kinder, teilten die Beamten mit. Nach derzeitigen Ermittlungen handle es sich um einen Auffahrunfall. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten, die laut Polizei anschließend in Krankenhäuser gebracht werden sollten.

    Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 13.00 Uhr bei Hengersberg (Landkreis Deggendorf) in Fahrtrichtung Regensburg. Zwei Fahrspuren wurden gesperrt, der Verkehr auf dem Standstreifen am Unfallort vorbeigeleitet. Die Folge sei ein größerer Stau gewesen, teilte die Polizei mit. Wenig später waren beide Fahrspuren laut einem Polizeisprecher aber wieder freigegeben.

    Nur etwa einen halben Kilometer entfernt kam es laut Polizei fast zeitlich zu einem weiteren Auffahrunfall mit zwei Autos. Verletzt wurde demnach dabei aber niemand.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden