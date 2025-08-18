Sexuelle Übergriffe nahe München: Polizei fahndet nach Tätern und prüft Zusammenhang

Im Landkreis München kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren sexuell motivierten Übergriffen. Das teilt das Polizeipräsidium München am Montag mit. Demnach hatte es vor und am vergangenen Wochenende größere Polizeieinsätze gegeben. Mit Personenbeschreibungen sucht die Polizei nun nach den Tätern.

So ging am Freitag, 15. August 2025, eine 24-Jährige wenige Minuten vor 22 Uhr in Ottobrunn alleine auf dem Karl-Valentin-Weg zwischen der Uhland- sowie der Hermann-Löns-Straße, als ihr sich ein unbekannter Mann von hinten näherte. Die männliche Person holte die Frau ein und ging sie von hinten an – dabei griff er ihr unter anderem an den Oberkörper und versuchte sie laut Polizeiangaben zu Fall zu bringen.

Sexuelle Übergriffe in Ottobrunn und Hohenbrunn

Die 24-Jährige wehrte sich demnach, sodass der Unbekannte von ihr abließ und in Richtung Karl-Stieler-Straße flüchtete. Die Frau begab sich unmittelbar nach dem Übergriff zur örtlichen Polizeidienststelle und zeigte den Vorfall an.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit mehreren Streifen sowie einem Polizeihubschrauber, führte zu keiner Verhaftung. Der unbekannte Täter wird folgendermaßen beschrieben:

männlich

etwa 1,75 Meter groß

etwa 40 Jahre alt

Bart, dunkle Augen, osteuropäisches Erscheinungsbild, eher ungepflegt

schwarze Sportjacke, rot/weiß/braun-kariertes Hemd, dunklere kurze Hose, dunkle Schuhe

Sexuelle Übergriffe im Landkreis München: Polizei legt Täterbeschreibungen vor

Ein zweiter Fall ereignete sich am Samstag, 16. August, gegen 21.20 Uhr in Hohenbrunn. Dort war eine 36-Jährige im Bereich der Hohenbrunner Straße unterwegs. Auf Höhe der Frühlingstraße „trat ein bisher unbekannter männlicher Täter unbemerkt von hinten an sie heran und griff ihr unvermittelt unter anderem an den Oberkörper“, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Die 36-Jährige schrie laut, was den Täter zur Flucht in Richtung Frühlingstraße veranlasste. Die Frau zeigte den Übergriff ebenfalls unmittelbar danach bei der örtlichen Polizeiinspektion an.

Der unbekannte Täter in Hohenbrunn wird laut Polizei so beschrieben:

männlich

etwa 1,80 Meter groß

etwa 30 Jahre alt

kräftige Statur, hellere Hautfarbe, kurze Haare, Bart ohne Konturen

Cap, T-Shirt, Sneaker

Polizei sucht Zeugen nach Übergriffen im Landkreis München

In einem dritten Vorfall ging am Samstag, 16. August, gegen 21.50 Uhr eine Jugendliche aus dem Landkreis München allein auf der Jahnstraße in Ottobrunn als ihr eine männliche Person folgte. Auch hier trat der Täter unvermittelt an die Jugendliche heran und fasste ihr von hinten an den Oberkörper. Die Jugendliche schrie und stürzte zu Boden – der Täter flüchtete. Nachdem sie von ihrer Tochter informiert worden waren, alarmierten die Eltern des Opfers die Polizei. Auch hier führte eine Großfahndung mit mehreren Streifen und Polizeihubschrauber nicht zur Ergreifung des Täters.

Durch die Ermittlungen zu den drei sexuellen Übergriffen wurde dann auch noch ein vierter Fall bekannt. Im Rahmen einer Anwohnerbefragung ergab sich, dass am Donnerstag, den 14. August, ebenfalls in Ottobrunn eine 49-Jährige von einem unbekannten männlichen Täter von hinten angegangen worden war. Die Frau wehrte sich, sodass der Täter in Richtung S-Bahnhof Ottobrunn flüchtete. Er wird folgendermaßen beschrieben:

männlich

etwa 1,75 Meter groß

etwa 30 Jahre alt

rotes Cap

Polizei München prüft Zusammenhang bei sexuellen Übergriffen

In allen vier Fällen hat das Kommissariat 15, das sich mit Sexualdelikten beschäftigt, die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei mitteilt, müssten die individuellen Tatabläufe noch weiter abgeklärt werden. Es wird nun auch geprüft, ob es mögliche Tatzusammenhänge gibt – bei den aktuellen Fällen, aber auch zu bereits zurückliegenden Vorfällen. Mögliche Zeugen, die im angegebenen Zeitraum in Ottobrunn oder Hohenbrunn Beobachtungen gemacht haben, die mit den Übergriffen zu tun haben könnten, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium München unter folgender Nummer zu melden: 089 2910-0.