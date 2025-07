Mann greift vier Polizisten nach Streit in Asylunterkunft an

Ein 29 Jahre alter Mann soll Polizisten nach einem Streit in einer Asylunterkunft angegriffen und dabei vier Beamte verletzt haben. Einer der Polizisten kam mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der 29-Jährige sollte am Samstagabend mit einem 32-Jährigen in ein Zimmer der Asylunterkunft in Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) eingeteilt werden. Das wollten sie nicht und es kam zum Streit, während dem der 32-Jährige dem Jüngeren ins Gesicht schlug.

Am nächsten Tag sollte dann der 29-Jährige das Zimmer wechseln. Er regierte darauf aggressiv und griff zunächst Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an. Danach ging er auf die Polizisten los. Gegen den 29-Jährigen erging Haftbefehl und er kam in eine Justizvollzugsanstalt.