Wellinger peilt bei Neujahrsspringen zweiten Sieg an

Die Qualifikation lief für Andreas Wellinger super, das Neujahrsspringen kann kommen. Der Bayer ist auch bei der zweiten Station der Vierschanzentournee einer der größten Favoriten.

Andreas Wellinger will beim traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen seine Führung bei der Vierschanzentournee ausbauen. Mit Platz zwei in der Qualifikation zeigte der 28-Jährige an Silvester bereits, dass er die Große Olympiaschanze hervorragend beherrscht. Nur der Slowene Anze Lanisek war besser.

Wellinger hatte am Freitag den Tournee-Auftakt in Oberstdorf für sich entschieden. Der Bayer trägt die Hoffnungen des Teams, dass nach Sven Hannawalds Erfolg 2002 erstmals wieder ein deutscher Skispringer die Gesamtwertung gewinnt. Neben Wellinger starten an diesem Montag acht weitere Deutsche beim Wettkampf, der um 14.00 Uhr beginnt (ZDF und Eurosport).

(dpa)