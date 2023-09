Eine Reise durch Augsburg und die Region mit Google Street View

Mit Google Street View können Sie Ortschaften auf der ganzen Welt erkunden. Klicken Sie sich hier durch die schönsten Straßenzüge unserer Region.

Manchmal ist das Wetter schlecht, man plant die nächste Reise oder möchte überhaupt nicht verreisen: Google Street View ermöglicht es, Orte auf der ganzen Welt von Zuhause aus zu besichtigen. Die 360-Grad-Aufnahmen machen die Bilder erlebbar, häufig kann man sich von Straße zu Straße durch ganze Städte klicken. Auch in Augsburg und der Region gibt es schöne Plätze, die mit dem Kartenwerkzeug erkundet werden können.

Das Lechviertel etwa – mit der Maxstraße, dem Mittleren und Hinteren Lech und der Spitalgasse – ist online gut "begehbar". Aber auch andere Orte in der Region wie etwa Günzburg, Friedberg und Nördlingen sind im Digitalen sehenswert.

So schön ist es in Augsburg

Die begrünten Fassaden und bunten Fensterläden zieren die Kirchgasse.



Foto: Google Street View



Der Günzburger Marktplatz

Der Günzburger Marktplatz ist belebt. Foto: Google Street View



Auf dem Friedberger Berg

Der Ausblick vom Friedberger Berg reicht bis nach Augsburg



Foto: Google Street View

Der Marienplatz ist ebenfalls bei Street View zu sehen



Foto: Google Street View

Die historische Stadt Nördlingen

Google Street View macht aktuell wieder Aufnahmen, auch in der Region. In diesem Jahr gab es bereits neue Bilder aus Augsburg. In Zukunft könnten also weitere Orte erkundbar sein.

