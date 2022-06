Vohburg

06:00 Uhr

Nach Explosion in Raffinerie vor vier Jahren: Ärger über die Öl-Ruine

Vor knapp vier Jahren kam es nach einer Explosion zum Großbrand in der Bayernoil-Raffinerie in Vohburg.

Plus Fast vier Jahre nach einer verheerenden Explosion in einer Raffinerie im oberbayerischen Vohburg laufen noch immer die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Der Betreiber wird ungeduldig.

Von Dorothee Pfaffel

Bald vier Jahre ist es her, dass es in Vohburg einen ohrenbetäubenden Knall gegeben hat, der die Menschen in der Umgebung unsanft aus dem Schlaf riss. Am 1. September 2018 gegen 5 Uhr explodierte ein Teil der dort angesiedelten Bayernoil-Raffinerie. Die Explosion löste einen Großbrand aus, dessen schwarze Rauchsäule kilometerweit sichtbar war. Lediglich dem Glück, dass dies an einem Samstag geschah, ist es zu verdanken, dass sich auf dem Betriebsgelände nur 30 Mitarbeitende befanden. 18 von ihnen wurden verletzt, getötet wurde niemand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen