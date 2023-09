FW-Generalsekretärin: "Riesenkampagne" gegen Aiwanger

Die Generalsekretärin der Freien Wähler, Susann Enders, hat die Vorwürfe gegen Parteichef Hubert Aiwanger als "Riesenkampagne" bezeichnet.

"Es ist eine Wahnsinnszeit im Moment", sagte Enders am Montag auf dem Volksfest Gillamoos im niederbayerischen Abensberg (Landkreis Kelheim). "Eine Riesenkampagne hält uns seit über einer Woche in Atem." Ihre Partei und Aiwanger hätten aber angesichts der Vorwürfe in "unzähligen E-Mails, unzähligen Telefonaten" viel Zuspruch erhalten. "Ihr habt uns als Freien Wählern so viel Rückhalt gegeben in den letzten Tagen", sagte Endres.

Das immer Anfang September stattfindende Volksfest Gillamoos hat eine mehr als 700-jährige Tradition im Landkreis Kelheim in Niederbayern und ist gerade für die politischen Reden am letzten Festtag überregional bekannt. Parallel gibt es einen Bierzelt- und Volksfestbetrieb.

(dpa)