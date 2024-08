Söder und Rhein reden im CSU-Festzelt am Gillamoos

CSU-Chef Markus Söder und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein sind Anfang September die Hauptredner im CSU-Zelt auf dem Gillamoos-Volksfest. «Wir haben dieses Jahr doppelte Länderpower bei unserer Festkundgebung am Politischen Gillamoosmontag», teilte der CSU-Kreisverband Kelheim mit. Rhein und Söder würden als Ministerpräsidenten in beiden Bundesländern zusammen knapp 20 Millionen Einwohner beziehungsweise 23 Prozent der deutschen Bevölkerung vertreten. In beiden Bundesländern sei zudem im vergangenen Jahr mehr als 27 Prozent des deutschen Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet worden.

Der Gillamoos ist ein Jahrmarkt mit Volksfestbetrieb, der immer Anfang September stattfindet. Die Veranstaltung im Landkreis Kelheim hat eine mehr als 700-jährige Tradition und ist gerade für die politischen Reden am letzten Festtag überregional bekannt. Traditionell laden die Parteien dann immer prominente Redner in die verschiedenen Festzelte und Lokalitäten. Im vergangenen Jahr hatte neben Söder CDU-Chef Friedrich Merz eine Rede gehalten. Söder ist seit Jahren Stammgast auf dem Gillamoos, für Rhein ist es die Premiere.

Im Fokus: Wahlen in den drei Ost-Bundesländern

Nachdem der gerne auch etwas deftigere verbale Schlagabtausch im vergangenen Jahr klar seinen Fokus auf die damals anstehende Landtagswahl sowie die Flugblatt-Affäre um den Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger gelegt hatte, dürften in diesem Jahr in jedem Fall die Wahlen in den Ostländern die wichtigsten Themen liefern. Am Tag vor dem Gillamoos, am 1. September, wird in Sachsen und Thüringen ein neuer Landtag gewählt, am 22. September in Brandenburg. In allen drei Bundesländern hofft die AfD auf massive Stimmzuwächse.

Wer bei den anderen Parteien als Redner vorgesehen ist, bleibt abzuwarten. Offiziell verkündet wurde dies bisher noch nicht. Bei den Freien Wählern spricht nach einem Bericht der «Mittelbayerischen Zeitung» Parteichef Hubert Aiwanger, bei den Grünen ist demnach Anton Hofreiter am Start.