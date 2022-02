Bayern

06:34 Uhr

Viele Volksfeste kehren in diesem Jahr zurück

Plus Märkte, Volksfeste, Festivals: Zwei Jahre lang wurden Veranstaltungen abgesagt oder stark eingeschränkt. Heuer soll wieder mehr los sein. Das sagen die Verantwortlichen.

Von Marco Keitel

Mit Zuckerwatte in der Hand zwischen grellbunt beleuchteten Ständen hindurchschlendern, eine Runde im Riesenrad, eine Maß im Bierzelt – all das war seit Corona erst gar nicht und dann nur in abgespeckter Form möglich. Dieses Jahr gibt es für Volksfeste in Bayern laut Ministerpräsident Markus Söder kaum Hindernisse. Am Donnerstag besprechen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Gesundheitsminister Klaus Holetschek das Thema bei einem Runden Tisch. Aber wie blicken diejenigen, die von den zahlreichen Ausfällen der vergangenen beiden Jahre hart getroffen wurden, Schausteller und Marktkaufleute, auf die kommenden Monate?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen