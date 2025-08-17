Auf diese Volksfeste kann man sich im August freuen

In die Tracht geschlüpft, vielleicht noch etwas Schokoobst auf die Hand und ab ins Riesenrad den Ausblick genießen: So oder so ähnlich, sieht bei manchen wohl ein Besuch auf einem Volksfest der Region aus - bevor es früher oder später ins Bierzelt geht. Im August finden wieder einige Feste und Märkte in der Region statt. Gerade im Augsburger Land, Schwaben und Bayern sollten sich Volksfest-Begeisterte die folgenden Termine im August vormerken.

Allgäuer Festwoche Kempten: 9. August bis 17. August 2025

Ein fester Bestandteil im Volksfeste-Kalender der Region ist die Allgäuer Festwoche in Kempten. Am Samstag, 9. August, fällt der Startschuss. Von da an wird bis einschließlich Sonntag, 17. August, gefeiert, eingekauft, gestöbert und auch mal auf den Biertischen getanzt. Denn das Fest ist vor allem tagsüber auch eine Messe. Doch bereits am Freitag, 8. August, können erste Partywütige auf ihre Kosten kommen.

Volksfest Günzburg: 8. August bis 17. August 2025

10 Tage Volksfest-Gaudi, Schmankerln und Fahrspaß erwarten Besucherinnen und Besucher ab Freitag, 8. August, bis Sonntag, 17. August, beim Günzburger Volksfest. Dort ist für Kinderprogramm ebenso gesorgt wie für die Senioren. Außerdem wird auch dort ein besonderes Feuerwerk am 11. August zum Besuchermagnet werden. Für den Nervenkitzel zwischendurch sorgen Fahrgeschäfte wie Break Dance, Big Bamboo und Flying Safari.

Volksfest Bobingen: von 8. bis 12. August 2025

Das 75. Bobinger Volksfest findet in diesem Jahr statt. Los geht es ebenfalls am Freitag, 8. August, Ende ist am Dienstag, 12. August. Angefangen beim Festumzug und dem Bieranstich am Freitag, bietet das Fest über die Tage alles, was dazu gehört. Ein Höhepunkt wird wohl der Marktsonntag am 10. August sein, bei dem der traditionelle Laurentiusmarkt von 10 bis 19 Uhr stattfindet. Regionale Produkte, Handwerk und verschiedene Köstlichkeiten sind dabei geboten.

Herbstplärrer in Augsburg: 22. August bis 7. September 2025

Der Augsburger Herbstplärrer startet in diesem Jahr schon früher als gewohnt. Vom 22. August bis zum 7. September können sich Menschen in und um Augsburg auf traditionellen Festumzug, Bierzelt und Fahrgeschäfte aller Art freuen. Was die Gründe für den früheren Beginn sind, lesen Sie in diesem Artikel.

Barthelmarkt Oberstimm: 29. August bis 1. September

Eines der letzten Volksfeste, das im August beginnt, ist der Barthelmarkt Oberstimm. Das viertägige Volksfest beginnt am Freitag, 29. August, und dauert heuer bis zum 1. September. Traditionell wird dort zu Beginn das Festzelt gestürmt. Doch was kostet das Bier eigentlich dort in diesem Jahr?

Volksfest Eichstätt: 29. August bis 7. September 2025

Den Abschluss macht im Sommermonat August das Volksfest Eichstätt, das dann bis zum 7. September dauert. Dort können sich Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder auf eine Berg- und Talbahn freuen.

Für die Ohren gibt es regionalen Blaskapellen und Livebands.