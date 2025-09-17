Auf diese Volksfeste kann man sich im September und Oktober freuen

Die Volksfestsaison in Bayern ist in vollem Schwung. Einige sind bereits zu Ende gegangen, wie beispielsweise der Augsburger Herbstplärrer. Der startete dieses Jahr früher als gewohnt, die zweite Hälfte des größten Volksfests in Schwaben war aber noch im September.

Das größte Volksfest überhaupt findet dann natürlich in München statt. Dort beginnt am 20. September das Oktoberfest, es geht in diesem Jahr bis zum 5. Oktober. Fans von Bierzelten, Fahrgeschäften und guter Laune haben im September und Oktober aber noch zahlreiche andere Möglichkeiten, auf ihre Kosten zu kommen.

Diese Volksfeste starten ab Mitte September in Bayern:

Weidener Volksfest in Weiden in der Oberpfalz von Donnerstag, 18. September, bis Montag, 22. September

Herbstkirchweih in Schwabach von Freitag, 19. September bis Sonntag, 28. September

Herbstvolksfest in Ingolstadt von Freitag, 26. September, bis Sonntag, 5. Oktober

Haager Herbstfest in Haag in Oberbayern von Freitag, 26. September, bis Sonntag, 5. Oktober

Diese Volksfeste starten im Oktober in Bayern:

Fürther Kärwa von Freitag, 3. Oktober, bis Mittwoch, 15. Oktober

Gallimarkt in Mainburg von Freitag, 10. Oktober, bis Montag, 13. Oktober

Kirchweih in Gersthofen von Freitag, 10. Oktober, bis Montag, 20. Oktober

Dingolfinger Kirta von Freitag, 17. Oktober, bis Mittwoch, 22. Oktober

Kirchweihdult in München von Samstag, 18. Oktober, bis Sonntag, 26. Oktober

Kathreinemarkt in Kempten von Freitag, 24. Oktober, bis Sonntag, 2. November

Diese bayerischen Volksfeste fanden von Ende August bis Mitte September statt:

Barthelmarkt in Oberstimm bis Montag, 1. September

Karpfhamer Volksfest bis Dienstag, 2. September

Herbstplärrer in Augsburg bis Sonntag, 7. September

Herbstfest in Erding bis Sonntag, 7. September

Eichstätter Volksfest bis Sonntag, 7. September

Traditionsvolksfest in Mühldorf am Inn bis Montag, 8. September

Regensburger Herbstdult bis Sonntag, 14. September

Herbstfest in Nürnberg bis Sonntag, 14. September

Herbstfest in Rosenheim bis Sonntag, 14. September

Gillamoos in Abensberg von Donnerstag, 4. September, bis Montag, 8. September

Freisinger Volksfest von Freitag, 5. September, bis Sonntag, 14. September

Herbstdult in Passau von Freitag, 5. September, bis Sonntag, 14. September

Volksfest in Beilngries von Freitag, 5. September, bis Montag, 15. September

Jurafest in Lenting von Donnerstag, 11. September, bis Sonntag, 14. September