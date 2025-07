Star-Neuzugänge bei 1860 München machen Aufstiegs-Ansage

Die beiden Star-Neuzugänge des TSV 1860 München lassen keine Zweifel an den Aufstiegsambitionen des Traditionsvereins. «Es ist ja klar, dass wir mit der Truppe auch oben angreifen wollen. Von dem her ist das ja selbstredend. Ich bin auch hierhergekommen, dass ich um den Aufstieg mitspiele», sagte Florian Niederlechner im Interview bei MagentaSport. Sturmkollege Kevin Volland betonte: «Mein persönliches Ziel ist, auf jeden Fall oben mitzuspielen und eine der stärksten Mannschaften in der 3. Liga zu werden. Definitiv.»

Der Münchner Drittligist will nach acht Jahren Pause endlich wieder in die 2. Fußball-Bundesliga zurückkehren. Dafür verstärkten sich die «Löwen» unter anderem mit den beiden ehemaligen Bundesliga-Stürmern; Niederlechner kam von Hertha BSC, der einstige Nationalspieler Volland vom 1. FC Union Berlin. Bei den Buchmachern sind die Sechziger Mitfavorit auf den Aufstieg. Sie bestreiten das Eröffnungsspiel am 1. August (19.00 Uhr) bei Rot-Weiss Essen.

Niederlechner mahnt: Kevin wird nicht zehn Mann ausspielen

Der 32 Jahre alte Volland, der einst beim TSV sein Profidebüt gegeben hatte, will von Beginn an erfolgreich sein. «Wenn wir das hinkriegen, nicht ein halbes Jahr zu verschlafen, sondern einfach konstant unsere Hausaufgaben machen, auch zu Hause relativ stark werden, dann bist du automatisch oben dabei», sagte er.

Für die zwei sei der Wechsel zu den «Löwen» eine Herzensangelegenheit gewesen. Ein Selbstläufer werde der Aufstieg freilich nicht, wie beide unterstrichen. «Da wird auch nichts unterschätzt, nur weil der Kevin und ich ein bisschen höher gespielt haben», sagte Niederlechner, der ebenso wie Volland schon in der Jugend bei 1860 aktiv war. «Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt zum Kevin spiele und er spielt zehn Mann aus und schießt dann ein Tor. Das wird sicher nicht der Fall sein.»

Gänsehaut beim Gedanken ans Grünwalder Stadion

Mit 34 Jahren steht Niederlechner mit dem TSV 1860 vor dem finalen Kapitel seiner Karriere. «Ich sage es ja nicht so gerne, am Ende der Karriere, weil ich mich noch nicht so fühle, aber klar ist auch, dass es zu 100 Prozent mein letzter Verein wird oder ist. Es sind so viele Jungs von mir in der Kurve oder im Stadion. Darum muss ich gleich aufpassen und kriege gleich Gänsehaut, weil die Vorfreude echt riesig ist.»