Auftakt zur Supermond-Serie: Oktober-Vollmond erscheint besonders groß

Rund, größer und heller: So werden die Bewohner des Freistaates den Vollmond bis zum Jahresende am Nachthimmel sehen. Am 7. Oktober steht der Auftakt der Supermond-Serie an – doch das größte Himmelsphänomen erwartet Astronomiebegeisterte etwas später.

Erster „Supermond“ des Jahres: Unterschied nur schwer zu erkennen

Bei einem Supermond erscheint der Vollmond etwas größer und heller als normalerweise. Das liegt daran, dass der Mond der Erde näher steht als gewöhnlich. Im Vergleich zum kleinstmöglichen Mond des Jahres erreichen die Erde dann bis zu 30 Prozent mehr Licht. Das lässt den Mond heller erscheinen. Am 7. Oktober tritt der Himmelskörper um 5.47 Uhr morgens in die Vollmondphase ein und kommt der Erde dabei rund 361.000 Kilometer nah.

Laut der US-Raumfahrtorganisation NASA erscheint ein Supermond knapp 14 Prozent größer als der kleinste Vollmond. Dennoch ist es schwer, den Unterschied mit bloßem Auge zu erkennen. Erst im direkten Vergleich würde der Größenunterschied auffallen. Was dafür zu spüren sein wird: Da ein Supermond der Erde näher als gewöhnlich ist, wirkt sich dies auch auf die Gezeiten aus. Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut könnte dann noch größer ausfallen.

Auftakt zur Supermond-Serie: Mond kommt Erde im November am nächsten

Grundsätzlich taucht ein Supermond drei bis viermal im Jahr auf. Dabei folgen die Phänomene aufeinander. So auch in diesem Jahr: Der Supermond im Oktober leitet das Highlight einen Monat später ein.

Das Supermond-Highlight steht am 5. November an. Foto: picture alliance/dpa (Symbolbild)

Am 5. November kommt der Mond der Erde auf seiner Umlaufbahn dann noch näher und bringt es auf einen Abstand von nur knapp 357.000 Kilometern – ein Spitzenwert im Jahr 2025. Am 4. Dezember können Menschen dann den letzten Supermond des Jahres sehen.

Himmelsspektakel 2025: Supermonde runden Jahr ab

Die Supermonde sind nicht die einzigen Himmelsphänomene des Jahres. Ein Highlight waren die totale Mondfinsternis sowie die partielle Sonnenfinsternis im September. Dieses Spektakel war in Bayern allerdings nicht zu beobachten. Lediglich Menschen auf Neuseeland sowie einigen Inseln im Südpazifik und in Teilen der Antarktis sahen die Sonnenfinsternis.

In Bayern waren dafür erneut Polarlichter zu sehen. Auch einige Blutmonde brachten dieses Jahr Farbe in den bayerischen Nachthimmel. Wie jedes Jahr flogen auch heuer wieder Sternschnuppen über den Nachthimmel des Freistaates. Die Perseiden sorgten hierzulande zwar nicht für einen tatsächlichen Sternschnuppenschauer, dennoch dürften einige Wünsche in Erfüllung gegangen sein.