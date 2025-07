A8 Richtung Stuttgart nach Lkw-Brand vollständig gesperrt

Die Autobahn 8 ist in Richtung Stuttgart wegen eines brennenden Lastwagens rund um die Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck vollständig gesperrt worden. Wann die A8 zumindest teilweise wieder freigegeben wird, war laut Polizeiangaben zunächst unklar. Der Straßenbelag wurde demnach erheblich beschädigt. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck ausgeleitet, sagte ein Polizeisprecher. Stau gebe es bislang nicht.

Bei einem Sattelzug war nach den Angaben kurz vor Sulzemoos (Landkreis Dachau) der Reifen geplatzt und in der Folge geriet das Fahrzeug in Brand. Die Flammen griffen auf geladene Papierrollen über und der Sattelzug brannte komplett aus. Der 48 Jahre alte Fahrer rettete sich aus seinem Sattelzug und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.