Vollsperrung auf A8 Richtung München: Worauf Autofahrer am Freitag achten sollten

An diesem Wochenende werden sich wieder viele auf den Weg in den Urlaub begeben. Der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) erwartet besonders am Freitag viel Verkehr. Darüber hinaus gibt es eine Vollsperrung auf der A8, die Autofahrer auf dem Weg Richtung München auf dem Schirm haben sollten.

Vollsperrung auf A8 am Freitag, 11. Juli: Wie lange dauert sie an?

Alle, die sich noch am Freitagabend über den Chiemsee in Richtung München auf den Weg machen, sollten sich auf eine Vollsperrung einstellen. Wie der ADAC berichtet, wird diese gegen Abend zwischen Bernau am Chiemsee und Frasdorf eingerichtet. Sie soll ab 20 Uhr beginnen und bis in den Samstagmorgen, 5 Uhr, andauern.

Den Grund für die Vollsperrung nennt der Automobilclub nicht. Allerdings lässt sich nach Informationen der Autobahn GmbH darauf schließen, dass in diesem Bereich wohl an der Sanierung der Prientalbrücke weitergearbeitet wird. Denn bereits seit Ende Juni wird dort bis zum Beginn der bayerischen Sommerferien (1. August) an der Sanierung der Brücke in Fahrtrichtung München gearbeitet, heißt es auf der Webseite des Unternehmens.

Dort ist vermerkt, dass aufgrund von Schweißarbeiten unterhalb der Brücke eine Fahrtspur gesperrt werden muss. „Zum Aufbau der Verkehrsführung auf der Autobahn sind nächtlichen Sperrungen in Fahrtrichtung München erforderlich“, heißt es.

Verkehrsreiche Tage am Wochenende 11. bis 13. Juli meldet ADAC

Die Baustelle an der Prientalbrücke ist eine von aktuell 1194 Baustellen auf Deutschlands Autobahnen, gezählt vom ADAC. Mit Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen kann es auch in Bayern zu sehr vollen Straßen am Wochenende 11. bis 13. Juli kommen. Die meisten Staus seien laut dem Verkehrsdienst am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten. Vor allem am Freitag herrsche sehr hohe Staugefahr, an den anderen beiden Tagen „lediglich“ hohe Staugefahr. Alternativrouten oder andere Reisetage können helfen, dem Verkehrschaos zu entkommen.

Auf den Hauptautobahnen gilt daher auch ein Sommerreise-Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen an allen Samstagen vom 1. Juli bis einschließlich 31. August, jeweils von 7 Uhr bis 20 Uhr.

