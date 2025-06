Lastwagenfahrer stirbt nach Unfall - A8 gesperrt

Nach einem tödlichen Lkw-Unfall ist die Autobahn 8 zwischen Dasing und Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) in beide Richtungen gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, kippte der Lastwagen mit zwei Anhängern am Dienstagmorgen in einem einspurigen Baustellenbereich um und fing anschließend Feuer. Der Fahrer starb noch am Unfallort.

Unfallursache könnte ein geplatzter Reifen sein, so die Polizei weiter.

Die Polizei sperrte die Autobahn 8 in beide Richtungen zwischen Friedberg und Dasing. Nach Polizeiangaben dauert die Sperrung in Richtung München bis zum Mittag an, in Richtung Stuttgart soll die Strecke früher wieder freigegeben werden.