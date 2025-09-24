Vollsperrung auf der A3 nach Unfall mit vier Verletzten

Nach einem Unfall mit einem umgekippten Lastwagen ist die Autobahn 3 zwischen Unter- und Mittelfranken in Richtung Nürnberg wegen Bergungsarbeiten voll gesperrt. Insgesamt seien vier Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Demnach sei ein Auto zum Überholen des Lastwagens auf die linke Spur gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin eines zweiten Autos sei dem Wagen dabei aufgefahren. Durch die Kollision sei eines der Fahrzeuge in den Lkw geprallt. Dadurch sei der Lastwagen ins Schlingern geraten und schlussendlich über zwei Spuren umgekippt, berichtete die dpa. Neben der Vollsperre bei Wachenroth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ist den Angaben nach auch eine Spur in die Gegenrichtung (Frankfurt/Main) gesperrt. Dort würden den Aussagen zufolge Fahrzeugteile liegen.

Die Polizei wies Verkehrsteilnehmer im Stau darauf hin, eine Rettungsgasse zu bilden. Durch eine fehlende Gasse hätten die Rettungskräfte zunächst lange gebraucht, um an den Unfallort zu kommen.

Die Sperrung wurde auch vom Online-Portal Bayerninfo.de bestätigt. Bis in die Abendstunden staut sich am Dienstag der Verkehr. Zeitweise mussten Verkehrsteilnehmer in den Mittagsstunden bis zu 60 Minuten warten. Sie werden auch am Abend aufgefordert, die A3 an der AS Schlüsselfeld zu verlassen. Der Verkehr wird dort umgeleitet. (mit dpa)