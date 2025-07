Volontäre unserer Redaktion helfen schwäbischen Schülern beim Erkennen von Fake News

Im Alltag mit Smartphone und Internet sind heutzutage wichtige Kompetenzen gefragt. Wie erkennen Kinder und Jugendliche Fake News? Welchen Quellen kann man vertrauen? Wie findet der Meinungsaustausch in einer fairen Debattenkultur statt und welche Bedeutung hat Journalismus für die Demokratie?

Volontärinnen und Volontäre der Augsburger Allgemeinen geben in einem gemeinsamen Projekt mit der Allgäuer Zeitung, der Main-Post und des Verlags Nürnberger Presse Schülerinnen und Schülern in Schwaben Orientierung im Nachrichten-Dschungel und erklären ihnen die Macht der Algorithmen. Sie tauchen in die Welt der Fake News ein und machen die jungen Menschen zu Fakten-Checkern. Das Projekt dahinter heißt „Das Volo-Band der Demokratie“. Medienprofis und Schulexperten haben die fast 60 Nachwuchs-Journalistinnen und -Journalisten geschult. In den Vorträgen, Workshops und Diskussionen beschäftigten sich die Volos unter anderem mit dem Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen, Unterrichtsmethoden, erfolgreichem Storytelling und dem Umgang mit Hass und Hetze im Internet. An den Schulen wollen sie dieses Wissen nun weitergeben.

Beim „Volo-Band der Demokratie“ geht es auch um Debattenkultur und den Wert des Journalismus

Wenn das Projekt „Volo-Band der Demokratie“ auch an Ihre Schule kommen soll, dann schreiben Sie der Günter Holland Journalistenschule an info@ghjs.de mit dem Stichwort „Volo-Band“. Teilen Sie uns bitte mit, um welche Jahrgangsstufe es sich handelt und wie groß die Gruppe ist, welcher Inhaltsschwerpunkt Ihnen wichtig ist (Desinformation, Digitale Empathie, Debattenkultur, Wert des Journalismus) und in welchem Zeitraum die Schulungen stattfinden sollen. Die Reporterinnen und Reporter freuen sich, das Projekt auch in Ihr Klassenzimmer zu bringen und so das Band der Demokratie, gemeinsam mit den anderen Zeitungshäusern, quer durch Bayern aufzuspannen.