Von der Straße abgekommen: 87-Jähriger fährt gegen Baum und stirbt

Von der Straße abgekommen

87-Jähriger fährt gegen Baum und stirbt

Ohne Beteiligung eines Dritten verursacht ein älterer Autofahrer einen Unfall. Er kommt dabei ums Leben, seine Frau wird schwer verletzt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Straße musste nach dem Unfall zeitweilig gesperrt werden. (Symbolbild)
    Die Straße musste nach dem Unfall zeitweilig gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Bei einem schweren Unfall im Berchtesgadener Land ist ein 87 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann aus Ainring sei in der Nähe von Piding von der Staatsstraße 2013 abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, berichtete die Polizei.

    Seine 86-jährige Ehefrau, die mit im Auto saß, wurde schwer verletzt. Beide wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Traunstein geflogen, wo der Fahrer starb.

    Die Straße war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

