Mann gerät bei tödlichem Arbeitsunfall in München unter Gabelstapler

Bei einem Betriebsunfall stirbt am Samstag, 16. August, in München ein Mann. Das teilt das Polizeipräsidium München am Montag mit. Demnach handelt es sich bei dem Mann um einen 43-Jährigen mit Wohnsitz in Bremen. Wie es zu dem Arbeitsunfall kam.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 43-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen auf einem Betriebsgelände im Münchner Stadtbezirk Milbertshofen/Am Hart mit einem Gabelstapler, als er „mit nicht heruntergefahrener Hubeinrichtung eine Stahlzwischendecke streifte“. Das Fahrzeug kippte durch die Kollision nach links.

Gabelstapler kippt um: 43-Jähriger wird eingeklemmt und stirbt

Der Mann hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt und fiel beim Kippen des Gabelstaplers aus der Kabine. Er wurde dabei zwischen dem Dach des Fahrzeugs und dem Betonboden eingeklemmt. Andere Mitarbeiter beobachteten den Unfall, verständigten umgehend den Notruf und befreiten den 43-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er an der Schwere seiner Verletzungen starb.

Die Münchner Verkehrspolizei nahm den Betriebsunfall vor Ort auf, die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Der Schaden wird laut den Beamten auf mehrere Tausend Euro geschätzt.