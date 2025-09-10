Supermarkt-Mitarbeiter tot in Kühlkammer gefunden

Wegen eines medizinischen Notfalls ist ein Mitarbeiter eines Supermarkts in Oberfranken in der Kühlkammer zusammengebrochen und gestorben. Kollegen hätten den leblosen Körper des 59-Jährigen aus Thüringen am Montag in dem Laden in Bad Rodach nahe Coburg gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Wie lange der Mann in der Kühlkammer gewesen war, konnte der Sprecher nicht sagen. Zuvor hatte die «Frankenpost» berichtet.

