Die beliebtesten Flugziele vom Flughafen München aus: Eine deutsche Stadt liegt auf Platz zwei

215 Ziele auf vier Kontinenten. Von skandinavischen Landschaften nördlich des Polarkreises bis hin zu den Weiten im Süden des afrikanischen Kontinents. Von Tokio, von wo aus der Sonnenaufgang über dem Pazifik zu bestaunen ist, bis hin zu den Metropolen an Amerikas Westküste, hinter denen sie wieder im Ozean versinkt. All das sind Reiseziele, die für die wachsende Anzahl an Flugreisenden von München aus per Direktflug zu erreichen sind. Wir haben Ihnen eine Auswahl der beliebtesten zusammengestellt.

Geschäftliche oder private Reisen vom Flughafen München aus

Beliebt meint dabei nicht nur Präferenzen beim Urlaub, sondern allgemein hohes Passagieraufkommen auf der Route. Geschäftsreisende werden also mitgezählt. Die offiziellen Statistiken des Flughafens geben zwar an, wie das Verhältnis dieser beiden Reisetypen insgesamt ist (im Jahr 2024: 73 Prozent privat, 27 Prozent geschäftlich) – eine Unterscheidung je nach Flugziel ist allerdings nicht bekannt.

Die beliebtesten nationalen Ziele

Trotz der klimabedingten Kritik an Inlandsflügen wuchs deren Anzahl am Flughafen München zuletzt wieder. Für 2024 nennt das Unternehmen 6,2 Millionen innerdeutsch beförderte Passagiere. Das sind sieben Prozent mehr als 2023, allerdings noch 36 Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Übrigens: Augsburgerinnen und Augsburger, die innerdeutsche Flüge planen, können dafür demnächst womöglich wieder den Flughafen Augsburg nutzen.

Hamburg: 1.281.000 (beförderte Passagiere 2024)

Frankfurt: 1.017.000

Berlin: 918.000

Die beliebtesten Ziele in Europa

Beinahe alle europäischen Länder sind von München aus mit dem Flieger zu erreichen. Ausnahmen sind nur sehr kleine Staaten, z. B. Andorra, sowie etwa die Slowakei oder kriegsbedingt die Ukraine. Im Vergleich zu den nationalen Zielen erreicht in dieser Kategorie nur einer der angesteuerten Flughäfen die Marke von einer Million Passagieren. Allerdings verteilen sich die kontinentalen Reisenden auch auf mehr Destinationen als die nationalen. Insgesamt sind es 27,2 Millionen Menschen, die 2024 von München aus innerhalb Europas flogen, und damit deutlich mehr als die 6,2 Millionen national Verreisten.

London: 1.304.000 (beförderte Passagiere 2024)

Madrid: 887.000

Paris: 830.000

London ist damit die einzige Stadt, in die von München aus noch mehr Menschen fliegen als nach Hamburg. Der Flughafen Heathrow dürfte als Drehkreuz des internationalen Flugverkehrs dabei nicht nur in den Statistiken des Münchner Flughafens oben stehen. Im August wurden dort über acht Millionen Passagiere abgewickelt. Zum Vergleich: Am Flughafen München wurden im selben Monat 4.388.620 Fluggäste gezählt.

Die beliebtesten interkontinentalen Ziele

Um weltweit zu verreisen, ist es allerdings nicht zwingend nötig, von München zu einem größeren Airport zu fliegen und umzusteigen. Bis auf Australien und Südamerika lassen sich Städte auf allen Kontinenten erreichen. Die drei Spitzenplätze des vergangenen Jahres nach Passagierzahlen teilen sich dabei auch auf drei verschiedene Weltregionen auf.

Dubai: 667.000 (beförderte Passagiere 2024)

New York: 592.000

Bangkok: 464.000