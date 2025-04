Dienst an der Gesellschaft ja, aber freiwillig!

Karl Brenner Frau Rasper, auch ich legte meine 15 Monate Wehrdienst ab. Allerdings bin ich heute für Freiwilligkeit und gegen eine Verpflichtung junger Menschen, da sich die Altersstruktur unserer Bevölkerung so massiv verändert hat. Sie sollten so schnell wie möglich in Ausbildung und Beruf kommen, wo sie dringend benötigt werden. Es wird wohl so sein, dass sie ihren "sozialen Dienst" schon dadurch leisten, dass sie im Generationenvertrag über die Renteneinzahlung genügend für die Allgemeinheit bzw. für den hohen Anteil der über 65-Jährigen leisten. Äußerdem ist es nicht geklärt, wie die Bundeswehr Wehrpflichtige ohne zur Verfugung stehende Kasernen ausbilden will. Ich war in drei Kasernen im Norden Münchens, die meines Wissens heute Misch- oder Wohngebiete sind oder Flüchtlinge beherbergen.