Bayern bestreitet Liga-Generalprobe gegen Grasshopper Zürich

Nach dem erfolgreichen Start in den DFB-Pokal testet der FC Bayern noch einmal seine Form für den Beginn der Fußball-Bundesliga. Gegen den Grasshopper Club Zürich bestreitet der deutsche Rekordmeister am Dienstag (11.30 Uhr) seine Generalprobe für den Meisterschaftsauftakt, der am Sonntag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg folgt. Das Freundschaftsspiel findet am Bayern-Campus statt.

Spannend dürfte werden, wen Coach Vincent Kompany gegen die Schweizer auf das Feld schickt. Rund um das 4:0 im Pokal in Ulm hatte vor allem Nationalspieler Leon Goretzka die Schlagzeilen bestimmt - der Mittelfeldspieler war aus dem Pokal-Kader gestrichen worden. Medienberichten zufolge soll der Verein dem 29-Jährigen einen Wechsel nahelegen. Goretzka hat bei den Münchnern aber noch einen üppig dotierten Vertrag bis 2026.