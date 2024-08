Kahn glaubt an Meister FC Bayern: «Werden alles tun»

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn sieht den FC Bayern München im Kampf um die deutsche Meisterschaft im Vorteil. «Eine titellose Saison ruft in München viele Reflexe hervor. Die Bayern werden alles tun, um wieder Meister zu werden», sagte der ehemalige Nationaltorhüter in einem «Kicker»-Interview: «Der FC Bayern wird in der anstehenden Spielzeit zurückschlagen.»

In der abgelaufenen Saison hatte Bayer Leverkusen erstmals den Titel gewonnen und dabei schon früh alles klargemacht. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leverkusener noch einmal eine derartige Saison mit dieser enormen Konstanz und ohne jede Niederlage hinlegen werden», sagte der 55-jährige Kahn: «Allerdings traue ich ihnen zu, dass sie erneut um den Titel mitspielen. So reibungslos wird es jedoch nicht mehr ablaufen.»

Außerdem rechnet Kahn mit Borussia Dortmund und RB Leipzig im Titelkampf. «Aber wenn die Münchner ihr Potenzial komplett ausschöpfen, sind sie der Favorit», sagte Kahn, der bis Ende Mai 2023 Vorstandsvorsitzender des Clubs war.