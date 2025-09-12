Bob-Pilot Lochner: «Diese Saison wird meine letzte»

Die olympischen Bob-Wettbewerbe in Cortina d'Ampezzo im Februar 2026 werden die letzten Fahrten in der Karriere von Bob-Pilot Johannes Lochner werden. Im Interview der Mediengruppe «Münchner Merkur/tz» sagte der 34-Jährige, die bevorstehende Saison werde seine letzte sein. Für diese habe er das Motto «Save the best for last» gewählt – hebe Dir das Beste bis zum Schluss auf.

Nach zwei olympischen Silbermedaillen bei den Spielen in Peking strebt der Bayer Gold zum Abschluss seiner Laufbahn an. Das wäre «der Wahnsinn», sagte Lochner, das Bauchgefühl stimme schon mal. Beim Material sei sein Team schon jetzt gut aufgestellt. Auch an den Kufen wurde in Zusammenarbeit mit dem früheren Anschieber seines Dauerrivalen und Bob-Dominators Francesco Friedrich, Torsten Margis, einiges verändert.

Lochner fährt seit 2015 in der Weltspitze mit. Bislang holte er neben den beiden olympischen Silbermedaillen zwei WM-Titel (2017 Vierer, 2023 Zweier) sowie sechsmal den Europameistertitel.