Nach Dopingtest: Basketballer Schröder verpasst Medienrunde

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat einen Pressetermin bei der Nationalmannschaft kurzfristig abgesagt und sein Fehlen mit einer unerwarteten Dopingkontrolle begründet. «Wenn die Nada vor der Tür ist & du eig schon aufm Weg zur Natio bist.... & deswegen die Pk verpasst», schrieb Schröder am Vormittag auf Instagram. Er teilte dazu ein leicht verwackeltes Foto vom Besuch der Kontrolleure.

Der 31 Jahre alte Aufbauspieler sollte am Nachmittag (14.00 Uhr) eigentlich Teil einer Medienrunde des Deutschen Basketball Bunds (DBB) in München sein. Schröder war neben NBA-Youngster Franz Wagner und Bundestrainer Alex Mumbru angekündigt. Der Verband teilte infolge von Schröders Fehlen mit, dass Co-Kapitän Johannes Voigtmann stattdessen zur Verfügung stehe.

Basketballer ab Mittwoch in Malaga

«Aufgrund einer unverschuldet verspäteten Anreise kann Dennis Schröder heute nicht am Pressegespräch teilnehmen», hieß es vom DBB. Das Team von Chefcoach Mumbru reist am Mittwoch für gut eine Woche ins spanische Malaga - danach stehen die ersten beiden Testspiele gegen Slowenien mit NBA-Superstar Luka Doncic auf dem Programm.

Es ist nicht das erste Mal, dass Schröder bei öffentlichen Anlässen in der Vorbereitung kurzfristig fehlt. Vor zwei Jahren hatte der Spielmacher das Medientraining in Bonn «wegen einer familiären Angelegenheit» verpasst. Kurz zuvor war eine Pressekonferenz mit Schröder abgesagt worden.

Die Basketballer peilen nach WM-Gold 2023 und EM-Bronze 2022 bei der EM die dritte Medaille in kurzer Zeit an. Bei dem Turnier mit Vorrunde im finnischen Tampere und Endrunde in Lettlands Hauptstadt Riga (27. August bis 14. September) ist Deutschland einer der großen Favoriten.