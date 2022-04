Wetter bleibt ungemütlich: Schneeregen und Wind

Nach einem winterlichen Wochenende mit reichlich Schnee in weiten Teilen Bayerns soll das Wetter in den kommenden Tagen ungemütlich bleiben.

Am Sonntag solle es vor allem noch in Alpennähe schneien und in der Nacht zum Montag frostig sein bei Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad unter Null, teilte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes mit. Der Montag werde dann zwar freundlich beginnen, ab mittags jedoch zunehmend bewölkt und windig sein. Am Abend sei mit Schneeregen oder Schnee zu rechnen.

Am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag müssten die Menschen wegen des Schnees und Schneeregens mancherorts auch noch mit Glätte rechnen. In den folgenden Tagen soll es dann der Meteorologin zufolge zwar bei Plusgraden milder werden, jedoch nicht freundlicher. Für April sei wechselhaftes Wetter aber grundsätzlich nicht ungewöhnlich.

Am Wochenende hatte es im Freistaat fast flächendeckend geschneit. Das Wetter bereitete Autofahrern teils größere Probleme. Bei Dutzenden Unfällen kam mindestens ein Mann ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt.

© dpa-infocom, dpa:220403-99-778319/2 (dpa)