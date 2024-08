Mann von umstürzendem Baum erschlagen

Bei Waldarbeiten in der bayerischen Rhön ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der 45-Jährige wurde von einem umstürzenden Baum erfasst, teilte die Polizei mit. Der Mann starb demnach kurze Zeit später noch am Unfallort.

Warum die 20 Meter hohe Eiche umfiel, ist noch ungeklärt. Die genauen Umstände des Unfalls in Hendungen (Landkreis Rhön-Grabfeld) am Donnerstagnachmittag ermittelt laut Polizeiangaben nun die Schweinfurter Kriminalpolizei - wie bei tödlichen Arbeitsunfällen üblich - in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt.