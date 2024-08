Ein Jungrind hat einen Landwirt in Eisenberg (Landkreis Ostallgäu) schwer verletzt. Das Tier hatte aus bislang ungeklärter Ursache am Donnerstagnachmittag nach dem 40-jährigen Bauern getreten, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

