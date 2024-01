Bauernproteste behindern Rettung: Verletzte Frau liegt eine Stunde auf dem Boden

Nach einem Sturz drückt eine Seniorin in Kaufbeuren den Notfallknopf. Doch Hilfe kommt wegen der Bauernproteste erst spät. Auch die Feuerwehr wird behindert.

"Ich möchte mir nicht vorstellen, wie viele hilfsbedürftige Menschen in Gefahr waren wegen dieser unverantwortlichen Aktion", sagt eine Leserin der Allgäuer Zeitung mit Blick auf die Straßenblockaden der Bauern. Auch in Kaufbeuren hatten diese am Montag den Verkehr teilweise komplett zum Erliegen gebracht.

Blockierte Straßen in Kaufbeuren: Johanniter kommen nicht voran

Die Mutter der Leserin, die anonym bleiben möchte, sei am Morgen in ihrem Haus gestürzt. Sie lebe seit dem Tod ihres Mannes allein und trage ein sogenanntes Notfall-Armband, um jederzeit Hilfe rufen zu können.

Das habe sie auch an diesem Montag getan, weil sie nicht mehr aufstehen konnte. "Trotzdem musste sie eine Stunde auf dem kalten Flurboden liegen, eine erschreckend lange Zeit", schildert die Tochter. Denn die alarmierten Hilfskräfte der Johanniter seien nicht vorangekommen – Landwirte hatten mit ihren Traktoren die Straßen blockiert. Die Mutter habe auch niemanden anrufen können, weil sie nach dem Sturz das Telefon vom Boden aus nicht erreicht habe. "Ich wusste von nichts und bin traurig, dass ich ihr nicht helfen konnte", sagt die Leserin.

Rippen nahe der Lunge geprellt und angebrochen

Jetzt sei die Seniorin im Krankenhaus, es gehe ihr schlecht. "Sie wird es wohl hoffentlich überleben – aber die Rippen nahe der Lunge sind geprellt und angebrochen." Die Proteste der Landwirte brächten Menschen in Gefahr und lösten Angst, Unsicherheit und Schmerzen aus – bei Menschen, die darauf angewiesen sind, dass Hilfe zu ihnen kommt. Es gehe mitunter um elementaren Unterstützungsbedarf, "und nicht jede Hilfe ist mit einem Blaulicht ausgestattet", daran sollten die Protestierenden denken.

Einsatzkräfte müssen im Alarmfall schnell zum Feuerwehrhaus kommen

Die Feuerwehr kann Blaulicht zwar während ihrer Fahrten einsetzen, "allerdings müssen unsere ehrenamtlichen Kräfte im Alarmfall ja erstmal zum Gerätehaus kommen", erklärt der Kaufbeurer Feuerwehrkommandant Christian Martin. Dafür nutzen sie ihre Privatfahrzeuge – ohne Blaulicht und Martinshorn. Protestteilnehmer könnten also nicht erkennen, dass es sich um Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft handelt.

Lesen Sie dazu auch

Bauernprotest in Kaufbeuren: Alle Zufahrten zur Wache durch Traktoren und sich stauende Autos versperrt

Und eine Durchfahrt sei in Kaufbeuren für viele von ihnen am Montag nicht möglich gewesen: "Am Nachmittag wurden wir zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Zufahrten zum Feuerwehrhaus an der Neugablonzer Straße durch Traktoren und sich stauende Autos versperrt", berichtet Martin. "Also haben wir jetzt Feuerwehrkräfte, die in der Nähe der Wache arbeiten oder wohnen, in Bereitschaft versetzt." Diese könnten notfalls zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen, "damit wir zumindest immer eine Löschgruppe zusammenbringen".

Feuerwehrleute steigen wenn möglich aufs Fahrrad um

Mit Blick auf mögliche weitere Blockadeaktionen in dieser Woche befürchtet der Stadtbrandrat, dass unter solchen Umständen die Hilfsfristen nicht mehr eingehalten werden können. "Ob die Proteste der Landwirte gerechtfertigt sind oder nicht, möchte ich nicht beurteilen", sagt Martin. "Aber die Aktionen dürfen nicht dazu führen, dass unsere Rettungskräfte ihre Einsatzorte nicht erreichen." An die Bauern, wie auch an alle anderen Verkehrsteilnehmer, appelliert der Kommandant, vor der Hauptfeuerwache zumindest eine Fahrspur immer freizuhalten. (Allgäuer Zeitung)