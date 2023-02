Bewölktes Wetter am Wochenende und mäßige Lawinengefahr

Das Wetter wird am Wochenende in Bayern trüb mit dichten Wolken.

Am Samstag zeigt sich die Sonne nur im südlichen Schwaben und in Alpennähe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Sonntag kommt es im Osten vielerorts zu Glätte und Schneeregen. Tagsüber bleibt es ähnlich wie am Vortag: starke Bewölkung und in Alpennähe zeitweise Sonne bei Höchstwerten bis acht Grad. Im Osten regnet es vereinzelt. Zum Montag hin wird trübes Wetter mit Nebel vorausgesagt. An den Alpen zeigt sich erneut die Sonne und die Temperaturen liegen zwischen drei und neun Grad.

Die Lawinengefahr ist wieder geringer, wie der Lawinenwarndienst Bayern am Samstag mitteilte. Demnach war die Gefahr oberhalb von 1600 Metern in Teilen der Bayerischen Voralpen, der Ammergauer und der Werdenfelser Alpen mäßig und lag damit bei Stufe 2 von 5.

(dpa)