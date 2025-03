Zweigeteiltes Wetter - Regen im Süden, mehr Sonne im Norden

Der Regenschirm sollte in Bayern auch am Wochenende mitgenommen werden - zumindest in Alpennähe. Je weiter nördlich, desto trockener sei es, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Das sei schon am Donnerstag so. In der Nacht wird es vereinzelt glatt werden - Vorsicht ist also geboten.

Der Freitag zeigt sich zunächst häufig sonnig, ab dem Nachmittag zieht es im Süden jedoch wieder zu. Der Vorhersage zufolge bleibt es jedoch trocken. Mit Höchstwerten zwischen 13 und 18 Grad ist es wieder etwas wärmer.

Am Samstag bleibt es weiterhin stark bewölkt. Gelegentlich ist dabei Regen angesagt, an den Alpen auch zeitweise auch länger andauernd. Weiter nördlich zeigt sich die Sonne stellenweise.

Ähnlich wird es am Sonntag. Es bleibt überwiegend bewölkt, in Alpennähe soll es erneut regnen. Je weiter weg, desto höher die Chance auf Sonne, so der DWD. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und 15 Grad.