Kaum Sonne in Sicht – trübe Tage für Bayern erwartet

Statt eines goldenen Herbsts steht in Bayern in den kommenden Tagen eher graues Wetter bevor. Der Tag startet gebietsweise neblig. Wer früh unterwegs ist, sollte aufpassen, stellenweise erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Sichtweite von gerade mal 150 Metern. Tagsüber bleibt es trocken, regnen könnte es allenfalls an den östlichen Mittelgebirgen. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 14 und 18 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen erneut viele Wolken auf, es wird wieder trüb. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 6 Grad. Tagsüber soll es gelegentlich regnen. Der Himmel bleibt zumindest bis zum Nachmittag bewölkt, dann lockert es von Norden her auf. Von Nordwest aus weht auch ein leichter Wind.

Der Freitag startet erneut trüb mit hochnebelartiger Bewölkung. Im Tagesverlauf kann es vereinzelt regnen. Die größte Chance auf etwas Sonne gibt es im Allgäu und in Richtung der Alpen. Die Temperatur verändert sich kaum, die Höchstwerte liegen zwischen 12 Grad am Frankenwald und 18 Grad am Untermain.