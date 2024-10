Mildes Herbstwetter mit Nebel und Regen erwartet

Das Wetter zeigt sich in Bayern in den kommenden Tagen sehr herbstlich mit viel Nebel und Regen - aber auch recht hohen Temperaturen. Örtlich erwartet der Deutsche Wetterdienst Frost in Bodennähe. Trotzdem soll es in der kommenden Woche auch Sonne und Höchsttemperaturen von mehr als 20 Grad geben.

Zunächst örtlich Nebel und Hochnebel, zeitweise in der Südhälfte aber auch längere Zeit freundliches Wetter erwartet der Wetterdienst am Montag. Zum Teil gebe es sehr mildes Wetter mit Temperaturen von 14 bis 22 Grad mit den höchsten Werten an den Alpen. Südlich der Donau und am Bayerwald zeige sich sogar häufig die Sonne.

Der Dienstag startet voraussichtlich stark bewölkt und vereinzelt mit gewittrigem Regen. Im Tagesverlauf rechnen die Experten mit trockenerem Wetter: In Unterfranken zeige sich vermehrt die Sonne bei Temperaturen von 13 bis 20 Grad.

Mit vielen Wolken und zwischendurch Regen empfiehlt sich in Südbayern am Mittwoch ein Regenschirm. Im Norden Bayerns zeigt sich dagegen laut DWD zunehmend die Sonne. Es werden Höchstwerte zwischen 13 und 17 Grad erwartet. Schwacher bis mäßiger Nordostwind soll zugleich durch Bayern ziehen. In der Nacht wird an den Mittelgebirgen örtlich Frost in Bodennähe erwartet.

Zäher Nebel und Hochnebel wird laut den Wetterexperten am Donnerstag erwartet. Lichtet er sich, soll es ansonsten sonnig werden. Die Temperaturen steigen voraussichtlich auf 13 bis 19 Grad.