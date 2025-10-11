Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Vorhersage: Ruhiges Herbstwetter unter grauem Himmel

Vorhersage

Ruhiges Herbstwetter unter grauem Himmel

Milde Temperaturen, aber wenig Sonnenstrahlen. Der Herbst in Bayern bleibt in diesem Jahr eine eher trübe Angelegenheit.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nebel im oberfränkischen Wildpark Schloss Tambach.
    Nebel im oberfränkischen Wildpark Schloss Tambach. Foto: Daniel Vogl/dpa

    Nach dem verregneten Sommer bleibt auch der Herbst in Bayern vorerst eher grau und trüb. An diesem Wochenende gelangt am Rande eines Hochs über den britischen Inseln relativ milde Luft nach Bayern, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagte. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 13 und 18 Grad liegen. Im Süden Bayerns und in Unterfranken ist es demnach zeitweise sonnig, doch im Großteil Bayerns dominiert hochnebelartige Bewölkung.

    In der Nacht zum Sonntag kann es laut Wetterdienst gebietsweise neblig werden. Am Sonntag soll es dann nach einem trüben Morgen meist stark bewölkt bleiben, mit Auflockerungen im Süden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden