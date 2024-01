Winter-Wetter zum Wochenende: Frost und Schnee

Bayern steht am Wochenende ein Wetterumschwung bevor. Nach Regenfällen und milden Temperaturen wird es vielerorts wieder kälter. Und es schneit - im Süden deutlich mehr.

Auf den Freistaat kommen kältere Wintertage zu - und mancherorts schneit es: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für das Wochenende niedrigere Temperaturen und Schnee. "Es wird sich allmählich wieder einwintern", sagte ein Meteorologe des DWD am Freitag. Bis Montag könnte in höheren Lagen der Alpen bis zu einem halben Meter Neuschnee fallen. In München rechnet der Experte mit 10 bis 20 Zentimetern Schnee.

Der Freitag hält mit Höchsttemperaturen von fünf bis zehn Grad noch eher mildes Wetter bereit. "Von Tag zu Tag sinken die Temperaturen immer weiter in den Keller", erklärte der Meteorologe.

Am Samstag, dem Dreikönigstag, erwartet der DWD Temperaturen bis maximal sechs Grad. Schon in der Nacht zum Samstag könnten die Niederschläge, die sich vor allem auf den Süden Bayerns konzentrieren, oberhalb von 800 bis 1000 Metern in Schnee übergehen. Im höheren Flachland südlich der Donau soll es dann auch allmählich schneien. In der Nacht zum Sonntag sinkt die Schneefallgrenze der Prognose zufolge bis in tiefe Lagen. Dann könne es auf Bayerns Straßen durch Schnee und Schneematsch glatt werden.

Am Sonntag schneit es dann laut DWD verbreitet - außer im nördlichen Franken. Die Temperaturen liegen zwischen minus drei und plus drei Grad. In der Nacht zum Montag lassen die Schneefälle nach, aber die neue Woche startet mit Temperaturen bis zu minus zehn Grad an den östlichen Mittelgebirgen. Auch dann könne es wieder glatt werden. Tagsüber erreichen die Temperaturen laut DWD maximal minus zwei Grad an der unteren Donau und null Grad am Bodensee.

(dpa)