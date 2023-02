Diebe stehlen Go-Kart aus Anhänger

Unbekannte haben ein Go-Kart und zwei Go-Kart-Motoren aus einem Anhänger gestohlen.

Dieser hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Parkplatz einer Kartbahn in Wackersdorf (Landkreis Schwandorf) gestanden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Täter brachen demnach den Anhänger auf und nahmen die Beute ungesehen mit. Die Tatwaffe müsse noch ermittelt werden. Der Wert der Gegenstände betrug nach Polizeiangaben etwa 20.000 Euro.

(dpa)