Tod auf offener Straße: Öffentlichkeitsfahndung gestartet

Ein 24-Jähriger wird in München auf offener Straße erschossen, ein schwarzes Auto rast vom Tatort davon. Nun hat die Polizei die Beschreibung des mutmaßlichen Täters herausgegeben.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes auf offener Straße in München hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Sie sucht mit Fotos nach einem 20 bis 30 Jahre alten Mann mit Bart und dunklen Haaren, der am Montag in einem schwarzen Auto vom Tatort davongerast sein soll. Er war zur Tatzeit dunkel gekleidet und trug schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle.

Ein 24 Jahre alter Münchner war am Montag mit einer tödlichen Schusswunde nahe der U-Bahnstation Frankfurter Ring im Stadtteil Milbertshofen gefunden worden. Vorher soll er sich mit einem anderen Mann gestritten haben.

Obwohl die Polizei zunächst nicht wusste, wer dieser zweite Mann war, geht sie davon aus, dass der Täter und das Opfer sich kannten und sich in Milbertshofen verabredet hatten. Die beiden sollen sich gestritten haben, danach soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bevor der Schuss fiel. Ermittelt wird wegen Totschlags.

