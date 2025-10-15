Witwe will Waffen bei der Polizei abgeben: Jetzt hat sie eine Anzeige

Wer erbt, bekommt nicht unbedingt Sachen, die man auch behalten will. So ging es auch einer 77-jährigen Witwe aus dem oberbayerischen Landkreis Starnberg. Sie fand beim Aufräumen zwei Schusswaffen und Munition, die ihrem verstorbenen Mann gehört hatten. Als sie diese bei der Polizei abgeben wollte, erhielt sie eine Strafanzeige. Zunächst hatte der Bayerische Rundfunk (BR) über den Fall berichtet.

So etwas würden die Beamten auch nicht alle Tage erleben, sagte Kommissarin Nicole Hatteier von der Polizeiinspektion Starnberg dem BR. Die Waffen habe die 77-Jährige beim Aufräumen gefunden und wolle nichts mehr damit zu tun haben, habe die Frau dem diensthabenden Polizeibeamten gesagt. „Das Gute war, die Waffen waren weder geladen noch lag Munition bei den Waffen“, sagte Hatteier. „Somit bestand Gott sei Dank keine Gefahr für die Dame und die Kollegen.“

Strafanzeige wegen unerlaubtem Waffenbesitz und unerlaubtem Führen von Waffen

Der Kollege habe die Tasche und den Koffer an sich genommen und die Waffen an einem sicheren Ort überprüft, so Hatteier gegenüber dem BR. Die Waffen wurden gesichert und werden jetzt vernichtet. Doch damit ist die Geschichte nicht vorbei. Gegen die 77-jährige Frau läuft nun eine Strafanzeige. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Waffenbesitzes und unerlaubten Führens von Waffen.

Der Grund dafür liegt im deutschen Waffenrecht. Ohne waffenrechtliche Erlaubnis dürfen Waffen in Deutschland nicht bewegt werden. Die 77-Jährige hat aber laut dem BR weder eine Waffenbesitzkarte noch einen Waffenschein, durfte also die Waffen nicht zur Polizeiinspektion bringen. Doch was ist das richtige Vorgehen, wenn man eine Waffe findet?

Waffenfunde müssen unverzüglich der Waffenbehörde gemeldet werden

„Sobald ich weiß, dass ich Waffen und Munition zu Hause habe, muss ich das unverzüglich der Unteren Waffenbehörde melden“, sagt Christian Fischer vom Bayerischen Jagdverband. „Das ist das ganz Entscheidende.“ Diese ist laut dem bayerischen Innenministerium am Landratsamt oder bei kreisfreien Städten in der Stadtverwaltung ansässig. Für diese Anzeige ist keine besondere Form vorgegeben. Idealerweise erfolgt die Kontaktaufnahme vorab telefonisch, um das weitere Vorgehen abzustimmen. „Damit hat man zunächst mal alles getan, was das Recht fordert“, sagt Fischer.

Nach der Meldung kann die Behörde eine Erlaubnis erteilen, dass eine berechtigte Person die Waffe abholen kann, erklärt Fischer. Dabei kann es sich um einen befreundeten Jäger, einen Mitarbeiter der Unteren Waffenbehörde oder um eine Polizeistreife handeln. Wichtig sei aber, dass ohne diese Berechtigungen und Erlaubnis durch die Behörde die Waffen nicht bewegt werden dürfen.

Derzeit gibt es über eine Million erlaubnispflichtige Waffen und Waffenteile in Bayern

Damit die Angehörigen von Waffenbesitzern nicht in so eine Situation wie die 77-Jährige in Starnberg geraten, rät Fischer, schon frühzeitig abzusprechen, was mit Waffen und Munition geschehen soll. „Man kann die Waffen beispielsweise einem Berechtigten überlassen“, sagt der Jäger. Das sollte dann auch im Testament festgelegt werden. Manche Waffenbesitzer aus Fischers Bekanntenkreis machen auch Checklisten für ihre Angehörigen, was sie nach dem Ableben mit den Waffen und der Munition des Verstorbenen machen sollen.

Derzeit gibt es laut dem Bayerischen Innenministerium 203.008 private Waffenbesitzer in Bayern. Das Nationale Waffenregister erfasst derzeit 1.131.359 erlaubnispflichtige Waffen und Waffenteile im Freistaat (Stand der beiden Zahlen ist der 30. Juni 2025).