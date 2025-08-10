„Unverständlich“, „fataler Fehler“: Prominente CSU-Politiker kritisieren Merz massiv

Die Verstimmung in der Union über Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird immer größer. Insbesondere in der CSU mehren sich die Stimmen, die seine Entscheidung, bestimmte Rüstungsgüter nicht mehr an Israel zu liefern, heftig kritisieren. Hatte ihm zunächst unter anderem der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer eine „falsche Symbolpolitik“ vorgeworfen, nimmt nun auch Klaus Holetschek kein Blatt vor den Mund.

Im Gespräch mit unserer Redaktion wurde der Fraktionsvorsitzende der CSU im Landtag und frühere bayerische Gesundheitsminister mehr als deutlich: „Es ist ganz offensichtlich, dass diese Entscheidung des Kanzlers bei vielen in der Union auf erheblichen Widerstand stößt. Auch ich halte den Waffenstopp für einen Fehler mit fatalen Folgen“, sagte er. Denn: Der Waffenstopp stärke vor allem die Hamas, die am 7. Oktober 2023 mit einem beispiellosen Massaker tausende unschuldige Menschen aus dem Leben gerissen hat. „Gerade in den aktuell schwierigen Zeiten muss man zu seinen Freunden stehen“, sagte Holetschek in Richtung Merz.

Klaus Holetschek: „Israels Sicherheit muss Staatsräson bleiben – ohne Wenn und Aber“

Er verwies zudem darauf, dass im Bayerischen Landtag fraktionsübergreifend von CSU, Freien Wählern, Grünen und SPD gemeinsam mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner und dem Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten erst kürzlich die Gründung eines Bayerisch-Israelischen Freundeskreises beschlossen worden sei. „Als Brücke für Begegnung, Dialog und gemeinsame Perspektiven.“ Im Herbst erwarte man Mickey Levy, den früheren Präsidenten der Knesset. Holetschek will das als ein Zeichen verstanden wissen – als „Zeichen unserer bayerisch-israelischen Freundschaft, die über Worte hinausgeht“. Und er betonte: „Israels Sicherheit muss Staatsräson bleiben – ohne Wenn und Aber. Das gehört zu unserer politischen DNA. Auch als Landtagsfraktion werden wir das aktiv einfordern.“

Scharfe Kritik an Kanzler Merz übt ebenfalls Ludwig Spaenle, Bayerns Antisemitismusbeauftragter – der lange Jahre die CSU als Landtagsabgeordneter und als Kultusminister vertrat. „Die Entscheidung des Bundeskanzlers ist unverständlich“, sagte er unserer Redaktion. „Die Schwächung Israels in seiner Verteidigungsfähigkeit ist nicht im Sinne der deutschen Staatsräson. Notwendige Kritik am Handeln der israelischen Regierung bleibt davon unberührt.“ Spaenle weiter: Die CSU und Ministerpräsident Markus Söder seien bei der Entscheidung „anscheinend“ übergangen worden.

Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle: „Die Entscheidung des Bundeskanzlers ist unverständlich“

Spaenle erinnerte auch an die Übergestalt der CSU: Franz Josef Strauß. Der damalige Bundesverteidigungsminister und CSU-Vorsitzende Strauß habe mit den Waffenlieferungen an Israel begonnen. „Umso bedauerlicher ist, dass Bundeskanzler Friedrich Merz den Stopp von Waffenlieferungen an Israel vornimmt.“